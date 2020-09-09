Мэры городов создают оппозиционные партии, регионы отказываются вводить карантин, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник не уходит в отставку, несмотря на решение Конституционного суда. Все это создает впечатление, что в стране нет власти и каждый делает то, что хочет. И, действительно, правительство и Президент Владимир Зеленский не полностью контролируют ситуацию в стране.

Об этом заявил политический эксперт Руслан Бортник, пишет Капитал.

По его мнению, реально сейчас государством управляет некий конгломерат, в который входят региональные элиты, олигархи или экономические элиты, команда власти и западные партнеры.

«Президент и правительство контролируют все ключевые полномочия, и им кажется, у них есть видимость того, что они контролируют страну. Но в тоже время власть не контролирует ключевые финансовые потоки, не контролирует ключевые нити политической коммуникации, теряет контроль над общественным мнением. Поэтому их контроль достаточно условный, он достаточно виртуальный. При наличии огромного количества полномочий по реализации власти, реальная власть ограничена, она находиться в руках других людей, олигархов, региональных элит, внешних партнеров», - отметил он.

При этом то, что антикоррупционные органы не борются с коррупцией, а министры не способны обеспечить экономический рост, по его мнению, проблема не только их, но и лично Зеленского, потому что, с точки зрения избирателя, именно президент несет ответственность за ситуацию в стране.

«Нет чужих ошибок. У Зеленского все ошибки его - он возглавляет эту систему, он может снять или поменять местами любого чиновника. Все понимают, что нет «Слуги народа», нет правительства, а есть «зеленские», которых назначает и увольняет Зеленский», - считает эксперт.

По мнению Бортника, помочь поддержать падающий рейтинг Зеленского могла бы кадровая перезагрузка. В частности, назначение нового директора НАБУ или нового премьер-министра. В то же время он не верит, что Президент решится на этот шаг.

«Зеленский вошел в систему традиционных политических, экономических связей в нашем государстве и любые такие изменения чреваты конфликтами с теми или иными группами влияниям. Зеленский к этому не готов», - полагает эксперт.