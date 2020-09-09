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Доплата медицинским работникам с сентября будет увеличена в среднем на 3,5 тыс. грн.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

«Непосредственно врачам в среднем доплата будет увеличена на 3,5 тыс. грн», - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что Кабинет Министров на внеочередном заседании правительства 7 сентября принял постановление, которым регулируется этот вопрос. На это выделено почти 6 млрд грн.
ForUm

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