Доплата медицинским работникам с сентября будет увеличена в среднем на 3,5 тыс. грн.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.
«Непосредственно врачам в среднем доплата будет увеличена на 3,5 тыс. грн», - сказал Шмыгаль.
Он напомнил, что Кабинет Министров на внеочередном заседании правительства 7 сентября принял постановление, которым регулируется этот вопрос. На это выделено почти 6 млрд грн.
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