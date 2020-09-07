Кабинет Министров на внеочередном заседании 7 сентября утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам. Медики смогут получить выплаты уже до конца сентября.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он отметил, что на повышение зарплат медработникам правительство выделит 5,9 миллиардов гривен.
«Надо было принять решение, которым наши врачи будут получать эти доплаты. Сегодня на заседании Кабинета министров такое решение было принято. Сразу после публикации наши больницы смогут заключить соглашения и до конца сентября начать получать эти средства», - сказал Степанов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время