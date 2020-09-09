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Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, ГУ СБУ в АР Крым (с дислокацией в Херсоне) расследует уголовное производство по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст.332-1, ст.334 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Начиная с марта 2014 года, Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов. Официально прекращено функционирование всех аэропортов оккупированной территории полуострова.

Несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки наоккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

В связи с этим прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБУ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров и правил международных полете, пока арестованы 65 воздушных судов-нарушителей.
ForUm

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