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Семья из Беларуси, направляясь в Украину, попросила международной защиты из-за преследования, сообщила Госпогранслужба.

Двое взрослых (мужчина и женщина) вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-белорусском участке границы в пределах Черниговской области.

Во время пограничного контроля граждане сразу обратились к военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, отметив, что они нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране.

По словам мужчины, уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов. Однако из страны решили уехать, так как недавно против него якобы было заведено надуманное уголовное дело, связанное со взяточничеством.

Иностранцам разъяснен порядок обращения за защитой в соответствии с украинским законодательством и оформлены на въезд в Украину в установленном порядке. В подразделение миграционной службы Украины направлено уведомление об обращении за защитой.

Отметим, что за последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины на получение защиты обратились 15 граждан Беларуси.
ForUm

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