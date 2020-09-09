также в разделеСтолица
За сутки коронавирус обнаружили у 310 жителей столицы 22
Угрожавшего взорвать мост Метро выпустили из психбольницы 9
Еще 235 киевлян заболели COVID-19 15
Киевского сбушника будут судить за «крышевание» проституции 18
В Киеве хотят через суд отменить исполнение украинского гимна в школах 54
На всех пляжах Киева купаться не рекомендуют 15
В Киеве снова напали на Dzidzio 37
Руководители столичного метро выдают предвыборную агитацию за социальную рекламу 156
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 244 человек 14
Блогер рассказала о «свободных мальчиках» Пальчевского 260
Центр Киева оказался без света из-за аварии 16
Более 300 случаев коронавируса за сутки обнаружили в Киеве 15
Премьер: Средняя зарплата в Украине в 2021 году может вырасти до 13 тысяч 14
Киевсовет призывает Раду и Кабмин ужесточить наказание за вандализм 15
В Киеве две школы и 20 классов перевели на «удаленку» 34
Киевского полицейского подозревают в сбыте кокаина 19
В Киеве – 319 новых случаев COVID-19 21
Киевский лабораторный центр прекратит обследование частных лиц на COVID-19 298

В Киеве в результате взрыва автоцистерны погиб 52-летний житель Херсонской области, а его 33-летнего коллегу с телесными повреждениями госпитализировали в больничное учреждение, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сегодня в 9:32 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве автоцистерны на одном из предприятий, которое находится на улице Вискозной. Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа Главного и Деснянского управления полиции.

Предварительно установлено, что в результате проведения сварочных работ произошел взрыв автоцистерны. В результате на месте происшествия погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33-летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями.

Сейчас на месте происшествия сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства этого трагического события.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Деснянском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3280 грн.
47
Теги