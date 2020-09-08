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Находясь с рабочей поездкой на Сумщине, президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумской областной академический театр драмы и музыкальной комедии им. М. С. Щепкина и присвоил ему статус национального. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский прослушал фрагмент оперы «Запорожец за Дунаем» в исполнении музыкантов и ознакомился с историей и репертуаром театра.

Во время общения с творческим коллективом он сообщил о предоставлении театру статуса «Национальный», относительно чего подписан соответствующий указ.

«Предоставление статуса национального – это не подарок от президента или правительства. Это действительно справедливая и объективная оценка. Потому что вы, театр, это заслужили», - подчеркнул Зеленский.

Театр был основан еще в 1933 году.

«Неужели нужно ждать 100 лет, чтобы получить статус национального?» - отметил он.

Зеленский отметил, что государство должно больше поддерживать культуру, особенно театр.

«Сегодня мы предоставляем статус национального театра. Это - визитная карточка культурной Сумщины, поэтому я всю Сумскую область поздравляю и Украину в целом поздравляю. Такие вещи власть должна поддерживать. Мне кажется, это прекрасная мотивация для всего коллектива театра», - сказал он во время общения с представителями СМИ в Сумской области.

Сумской областной академический театр драмы и музыкальной комедии им. М. С. Щепкина в год выпускает 12-14 новых постановок. Среди участников творческого коллектива 19 художников удостоены государственных почетных званий в области культуры и искусств за значительные творческие достижения и высокий уровень профессиональной деятельности.
ForUm

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