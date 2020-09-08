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За прошедшие сутки, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета враг совершил одиночные провокационные выстрелы в сторону позиций украинских воинов вблизи населенного пункта Каменка в Донецкой области, сообщили в штабе ООС.

Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь в результате выстрелов  среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток 8 сентября нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

По всей линии разграничения наблюдалась тишина.
ForUm

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