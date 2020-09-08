В рамках рабочего визита в Румынию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с представителями украинской общины в стране, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Министр выразил благодарность украинцам в ​​Румынии за сохранение украинской национальной идентичности, культуры и традиций и отметил их бесценную помощь в продвижении и защите интересов Украины за рубежом.

Кулеба также сообщил о решении открыть новое консульство Украины, учитывая важность украинско-румынских отношений и необходимости поддержки украинской общины Румынии.

«Я принял решение открыть консульство в городе Сигету Мармацией. Я знаю, что это важно, ключевое место для украинцев Румынии. Новое консульство создаст доступ к качественным сервисам, а также станет инструментом лучшего взаимодействия с вами для сохранения нашей культуры и укрепление отношений Украины с Румынией», - заявил глава МИД Украины.

Также Кулеба пригласил представителей украинской общины в Румынии присоединиться к разработке новой политики МИД в отношении зарубежного украинства.

«Мы в МИД начали работу над новой политикой, которую сможем представить на рассмотрение руководству государства. Хочу, чтобы в ее разработке принимало участие не только государство, но и сами зарубежные украинцы. Я приглашаю представителя вашей общины принять участие над ее разработкой вместе с командой МИД», - предложил министр.

Глава МИД Украины также вручил председателю Союза украинцев Румынии Николаю-Мирославу Петрицкому награду от Президента Украины за вклад в сохранение и развитие украинской общины, орден «За заслуги» III степени.

Справка: в Румынии проживает около 60 тысяч этнических украинцев, по неофициальным данным – до 100 тыс. По данным переписи 2011 года, украинцы составляют третье по величине национальное меньшинство страны.