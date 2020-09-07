также в разделеОбщество
Вынесли приговор диверсанту за попытку взрыва на «Северодонецком Азоте»
Киберспорт официально стал видом спорта в Украине 11
ОГП: РФ использует на Донбассе наемников из 30 стран 9
СБУ разоблачила группировку, наладившую масштабную подделку паспортов стран ЕС 12
В Раде решили урегулировать дистанционную работу 21
Шесть украинских моряков возвращаются на Родину после пиратского плена 13
В Славянске мужчина нанял киллера для сожителя бывшей жены 12
НАБУ прекратило пятилетнюю коррупционную схему в аэропорту «Борисполь» 15
Кабмин определил механизм доплат медикам 12
МВД: В этом году Умань посетят 3000 паломников 9
В Украине хотят ввести штрафы за «скручивание» пробега авто 32
Кабмин ввел круглосуточный весовой контроль грузовиков 12
Контрразведчики СБУ вывели из ОРДО боевика 33
Кулеба: Каждая смерть и ранения украинских воинов не останутся безнаказанными 15
В Украине зафиксировано 2174 новых случая COVID-19 19
Глава Луганской ОГА выступил за восстановление экономических связей с ОРЛО 16
Оккупанты ввели в Крыму жесткий этап ограничений подачи воды 18
На Харьковщине потушили масштабный лесной пожар 12

Российские СМИ распространили информацию, что в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека якобы заявили о том, что ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«Очередная дезинформация от русских пропагандистов, которые, как всегда, выдергивают из контекста слова чиновников из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека», - написала она в Facebook.

Сегодня утром «Ведомости.ru» подали «очередную сенсацию»: «Ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине, - заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл».

«Достаточно серьезное заявление. Но, прекрасно зная позицию УВКПЧ по вопросу оккупированного Крыма, все же решили проверить. В Управлении Верховного комиссара сообщили, что к ним действительно обращалась агентство «РИА Новости» (на публикацию которого ссылаются «Ведомости») по вопросу поставок воды в Крым, на что медиа получили буквально следующий ответ: Российская Федерация как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, находящихся под защитой (protected persons). Как нам отметили в УВКПЧ, слова их представителя в «Ведомостях» были приведены не полностью», - сообщила Джапарова.

При этом, как следует из той же публикации «РИА Новости», сами представители оккупанта остались разочарованными ответами УВКПЧ на свои постоянные дерганья, назвав эти ответы, с присущем РФ уважением к международным структурам, «ответами первоклассника» и «туманным ответом ни о чем».

«Однако, в «Ведомостях» об этом уже ни слова. Итак, в детской игре в «испорченный телефон», только здесь телефону не немного испорчен, а запрограммирован на фейк с самого начала, и до последнего игрока, то есть, в нашем случае, потребителя информации, доходит вполне искаженная новость. Не удивлюсь, если в следующей публикации еще какого-то российского медиа уже кричать, что «ООН приказала Украины подавать воду в оккупированный Крым» для обеспечения потребностей российского ЧФ и его объектов», - резюмировала замминистра.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги