Российские СМИ распространили информацию, что в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека якобы заявили о том, что ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«Очередная дезинформация от русских пропагандистов, которые, как всегда, выдергивают из контекста слова чиновников из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека», - написала она в Facebook.

Сегодня утром «Ведомости.ru» подали «очередную сенсацию»: «Ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине, - заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл».

«Достаточно серьезное заявление. Но, прекрасно зная позицию УВКПЧ по вопросу оккупированного Крыма, все же решили проверить. В Управлении Верховного комиссара сообщили, что к ним действительно обращалась агентство «РИА Новости» (на публикацию которого ссылаются «Ведомости») по вопросу поставок воды в Крым, на что медиа получили буквально следующий ответ: Российская Федерация как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, находящихся под защитой (protected persons). Как нам отметили в УВКПЧ, слова их представителя в «Ведомостях» были приведены не полностью», - сообщила Джапарова.

При этом, как следует из той же публикации «РИА Новости», сами представители оккупанта остались разочарованными ответами УВКПЧ на свои постоянные дерганья, назвав эти ответы, с присущем РФ уважением к международным структурам, «ответами первоклассника» и «туманным ответом ни о чем».

«Однако, в «Ведомостях» об этом уже ни слова. Итак, в детской игре в «испорченный телефон», только здесь телефону не немного испорчен, а запрограммирован на фейк с самого начала, и до последнего игрока, то есть, в нашем случае, потребителя информации, доходит вполне искаженная новость. Не удивлюсь, если в следующей публикации еще какого-то российского медиа уже кричать, что «ООН приказала Украины подавать воду в оккупированный Крым» для обеспечения потребностей российского ЧФ и его объектов», - резюмировала замминистра.