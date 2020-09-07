Глава исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили прокомментировал фото с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

«У меня с Андреем дружеские отношения, ровно так же, как и со многими другими с разным политическим бэкграундом. У себя дома, за дружеским столом, я могу обсуждать какие угодно темы с кем угодно», - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Саакашвили, никаких общих политических и партийных проектов с Богданом он в ближайшее время создавать не собираюсь. «Я поддерживаю многих перспективных, особенно молодых политиков и из команды Зеленского, и в целом по Украине. Я очень хочу, чтобы это новое поколение было более успешным, чем все предыдущие», - подчеркнул он.