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Глава исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили прокомментировал фото с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

«У меня с Андреем дружеские отношения, ровно так же, как и со многими другими с разным политическим бэкграундом. У себя дома, за дружеским столом, я могу обсуждать какие угодно темы с кем угодно», - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Саакашвили, никаких общих политических и партийных проектов с Богданом он в ближайшее время создавать не собираюсь.  «Я поддерживаю многих перспективных, особенно молодых политиков и из команды Зеленского, и в целом по Украине. Я очень хочу, чтобы это новое поколение было более успешным, чем все предыдущие», - подчеркнул он.
ForUm

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