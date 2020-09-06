В Винницкой области средние и старшие классы Павловской общеобразовательной школы временно переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Об этом сообщил Павловский сельский голова Виктор Кособуцкий, передает kalynivka.city.

«Двое учителей школы лечатся от COVID-19, еще у двух болезнь подтвердили в течение последних суток, а у семи наблюдается высокая температура, признаки острой респираторной инфекции и подозрение на коронавирусную инфекцию», — сказал он.

По его словам, учитывая ситуацию, средние и старшие классы переводят на дистанционное обучение до пятницы, 11 сентября.

«С младшими классами определяемся. Ученики этих классов не контактируют с учителями старших классов. Никто из учителей младших классов не заболел. Если такая ситуация сохранится, то младшие классы будут учиться в обычном режиме», — сказал сельский голова.

По состоянию на воскресенье, 6 сентября, в Винницкой области всего подтвердили 4375 случаев коронавируса.