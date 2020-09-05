Список доступен на сайте ведомства.

В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

Так, в Украине по состоянию на 4 сентября этот показатель составляет 79,6 активных случаев на 100 тысяч населения. В перечне Минздрава Украина отнесена к «зеленой» зоне.

В «красном» списке по состоянию на 4 сентября — 35 стран. В частности, Молдова, Израиль, Испания, Черногория, Босния и Герцеговина, Хорватия, Франция, Румыния.

В «зеленом» списке, среди других стран, Польша, Албания, ОАЭ, Чехия, Греция, Великобритания, Италия, Беларусь. Относительно 15 стран нет данных о заболеваемости COVID-19.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19.