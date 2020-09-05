Американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре. Однако также существует вероятность, что она будет готова до конца года.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox Business.

«Мы продолжаем производить безопасную и эффективную вакцину в те рекордные сроки, о которых говорили. Мы получим ее, по моему мнению, до конца года. Возможно, даже до конца октября», - сказал Трамп.

Американский лидер отметил компанию Pfizer, которая, по его словам, ожидает получить результаты испытаний препарата в ближайшие недели. Разработкой вакцины в США также занимаются Johnson & Johnson, Merck и Moderna.

Напомним, ВОЗ не ожидает массовой вакцинации от COVID-19 до середины 2021 года.