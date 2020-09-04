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Средняя заработная плата в Украине в 2021 году может вырасти до 13 тысяч гривень, а в 2022-м - до 15 тысяч гривень. Об этом в интервью телеканалу «Украина24» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНИАН.

«Мы просчитываем поэтапный рост заработной платы. Если сейчас она в районе 11 тысяч гривен, в следующем году может быть 13 тысяч гривен и, соответственно, до 2022 года – до 15 тысяч гривен. Это довольно оптимистичный сценарий. Конечно, много зависит от бизнес-среды, от того, в каких условиях будет находиться экономика. Но при том макропрогнозе, который сделало Министерство экономики, при тех показателях роста ВВП, при оптимистических ожиданиях бизнеса, это достижимые показатели», - сказал он.

По словам премьера, если средняя зарплата будет составлять 15 тысяч гривен, то многие украинцы вряд ли будут раздумывать над тем, чтобы поехать на заработки в другие страны.

 
ForUm

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