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Кабинет Министров заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год дефицит в размере 6% валового внутреннего продукта.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на форуме "МСП. Перезагрузка", передает УНИАН.

«Бюджет реалистичный формируем. Пока что плановый показатель дефицита бюджета следующего года ставим в районе 6%. Рост валового внутреннего продукта в следующем году планируем 4,7%. Это те показатели, на которых мы сейчас готовим проект бюджета следующего года», - сказал он.


 
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