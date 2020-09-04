Для удовлетворения Высшим советом правосудия ходатайства генпрокурора о временном отстранении судей Окружного административного суда города Киева должны быть соблюдены все регламентированные законом процессуальные процедуры, которые являются основанием для временного отстранения судьи от правосудия. Об этом заявила член ВРП Светлана Шелест в Фейсбук.

«В оценках решений Высшего совета правосудия в отношении судей Окружного административного суда Киева доминируют эмоции. В мотивации решения ВРУ доминирует право - единственный приемлемый для юриста указатель.

Ведь именно чистота процедуры, четкое соблюдение процессуальных норм, должным образом полученные доказательства – залог того, что дело не развалится в суде», - отметила она.

По словам Шелест, тональность информационной волны по ВСП была прогнозируемой, ведь на фоне общественного резонанса, вызванного обвинениями судей ОАСК в серьезных злоупотреблениях, от ВСП ждали чуть ли не расправы на месте. «К деятельности этого суда всегда особое внимание, ведь здесь рассматриваются споры, ответчиками в которых являются высшие органы государственной власти и их должностные лица, то есть дела с политической составляющей. А здесь – затяжная история с пленками и разговорами, за которые многие стремятся судей ОАСК наказать без следствия и суда. Но ВСП действует в пределах своих полномочий и руководствуется исключительно законом. В тот же ожидает и от прокуроров САП и детективов НАБУ», - отметила член ВСП.

По ее убеждению, нет оснований надеяться, что ВРП удовлетворит ходатайство Генерального прокурора о временном отстранении судьи от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, если не соблюдена процедура осуществления сообщение о подозрении и лицо не получила статус подозреваемого, или когда такое подозрение необоснованная надлежащими доказательствами.

«ВРП на стороне закона, а не эмоций. Совет рассматривает не сенсации и их оценки, а доказательства в обоснование ходатайства. Именно поэтому, по принятые по результатам рассмотрения ходатайств решение проголосовали все члены Высшего совета правосудия. Мотивы и обоснование - в решениях Совета от 1 сентября 2020», - пояснила Шелест.