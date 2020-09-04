За прошедшие сутки, 3 сентября, по всей линии фронта наблюдалась тишина. Фактов нарушения режима прекращения огня не зафиксировано, говорится в сводке ООС.

С начала текущих суток, 4 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Также в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, сейчас идет ликвидация пожаров в Донецкой и Луганской областях. Подразделения Вооруженных сил Украины вместе с пожарными участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка. К тушению пожаров привлечено необходимое количество личного состава и техники.

Пожары уже ликвидированы в населенных пунктах Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка, Золотое-3 и Каменка.

Важно, что в прифронтовых районах саперами Объединенных сил разминировано более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 142 взрывоопасных предмета.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали 17 домов. Еще в десяти объектах работы продолжаются.