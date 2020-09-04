За 8 месяцев 2020 оператор ГТС Украины протранзитировал 34,8 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой. Это на 42% меньше, чем за этот же период прошлого года (59,6 млрд куб. м), сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины.

«С начала года «Газпром» полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 80%. Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны», - говорится в сообщении.

В западном направлении было протранзитовано 32,4 млрд куб. м газа (-36%). В частности, в Польшу – 2,6 млрд куб. м, Словакию – 23,9 млрд куб. м, Венгрию – 5,9 млрд куб. м.

В трансбалканском направлении транзит составил 2,33 млрд куб. м (-73%). Из них 0,46 млрд куб. м - в Румынию и 1,87 млрд куб. м – в Молдову.

Заметим, что падение транзита по южному маршруту ГТС Украины связано с запуском в январе 2020 года «Турецкого потока», которым доставляется газ из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова.

Справка: Деловое соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром» заключено в конце 2019 сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирования Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сутки) в 2021-2024 годах.