также в разделеПолитика
Украина вышла еще из трех соглашений в рамках СНГ 25
Международные эксперты признали провал проводимой во времена Порошенко судебной реформы 15
Рада не смогла назначить членов конкурсной комиссии для САП 9
Медведчук: Лучший выход для правительства Шмыгаля – кануть в Лету 31
Нардепы сделали неделю перед местными выборами непленарной 10
ЕС и ВБ предупредили Раду о проблемах с процедурой замены Холодницкого 20
Гармаш: Кравчук на ТКГ довел Грызлова до истерики 92
Туск: В 2014 Лукашенко предлагал ЕС создать союз Украины и Беларуси 31
В МИД прокомментировали скандальные заявления Фокина 22
Суд обязал ОГП начать уголовное расследование против Турчинова и Порошенко по обращению Медведчука и Кузьмина 57
МИД Украины призывает ввести санкции против РФ за отравление Навального 34
ОП: РФ откладывает большинство вопросов повестки дня ТКГ 26
Зеленский не увидел на Харьковщине масштабных вырубок леса, как год назад 15
Кабмин сможет проводить заседания в режиме онлайн 15
Зубченко: Арахамия сам жалуется, что у «слуг» шалтай-болтай, а у Медведчука во фракции - дисциплина 15
Кулеба назвал бредом слова Лаврова об «украинских экстремистах» в Беларуси 37
Лерос – Зеленскому: Ваш след в истории - это материалы дела о госизмене 48
Лавров: Ситуацию в Беларуси дестабилизируют «экстремисты» из Украины 50

Главные врачи ряда медицинских учреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц. Об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили на традиционном селекторном совещании.

«Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больницы заставляет лгать и скрывать заражения коронавирусом», - подчеркнул Зеленский.

Президент также поинтересовался обеспечением школьников средствами индивидуальной защиты, поскольку в него поступает много информации об их недостаточном количестве в школах. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в областных центрах такие заведения полностью обеспечены всем необходимым для защиты против коронавирусной инфекции в соответствии с разработанным правительством алгоритма для безопасного обучения в школах. Он напомнил, что на уроках дети не должны находиться в масках, их следует надевать только на переменах.

Зеленский настойчиво попросил принять во внимание информацию по защите детей по всей Украине, а не только в областных центрах. Он также поинтересовался информацией о влиянии обучения на распространение коронавирусной инфекции. Шмыгаль ответил, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 149 случаев заболевания детей, хотя обычно летом эта цифра составляла около 100 человек. Однако, по словам главы правительства, это повышение за 2 сентября не является показательным о влиянии начала обучения на распространение COVID-19. Шмыгаль сообщил, что Кабмин проведет соответствующий аудит в течение первых двух недель занятий, чтобы понять, насколько безопасным является обучение в школах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги