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Срезневского средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила +21,7º С, на 3,0º С превысив климатическую норму, что дало ему возможность занять второе место среди самых жарких с 1881 года, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Холоднее всего было в начале календарного лета - 2 и 3 июня, когда температура под утро опустилась до +5,5° С, а самым жарким оказалось 20 августа, когда температура после полудня поднялась до + 34,1° С. Дней с жарой, которая превысила 30° С было 25, причем почти поровну в каждый месяц. За лето установлено 6 температурных рекордов.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 55% климатической нормы, оно вошло в десятку самых сухих в Киеве с 1891 года.
ForUm

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