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Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на празднование Дня города Одессы. По его словам, нарушение мер безопасности будет приводить к увеличению числа больных коронавирусом. Об этом он заявил на брифинге, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, по его данным, в Одесской области заполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусной болезнью, составляет 66%.

«Вчера в сеть попали фотографии с дня празднования Дня города в Одессе. Ну, мне кажется, то, что мы увидели, за чертой здравого смысла», - заявил он.

Степанов обратился к городской власти Одессы.

«Я понимаю, что вы сейчас все находитесь в выборах. Что вы все живете исключительно избирательными процессами. Но вы знаете в каком состоянии сейчас находится эпидситуация в Одессе?» - заявил он.

Министр прогнозирует вспышку заболевания в области и, в частности, в Одессе.

«Не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что через буквально несколько дней, недель, увидим еще больший рост числа больных COVID-19 в Одесской области и, непосредственно, в городе Одессе», - заявил он.

Степанов пообещал поднять этот вопрос перед контролирующими органами, чтобы сделать выводы по проведению таких мероприятий, которые несут прямую угрозу жизни граждан.

Отметим, вчера, 2 сентября, в Одессе праздновали День города. В районах города состоялись различные мероприятия. День города завершился традиционным гала-концертом на Потемкинской лестнице.
ForUm

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