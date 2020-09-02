также в разделеОбщество
2 сентября. Картина дня 9
ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе 8
Шмыгаль отправил министров в зону лесных пожаров 13
Курсантов военных вузов обязали возвращать деньги за обучение в случае отчисления 18
Кравчук назвал скандальное заявление Фокина его личным мнением 17
Полиция перешла на усиленный режим работы в Умани 10
В Украине стартовали масштабные военные сборы резервистов 18
В Киеве и Сумах разоблачили пророссийских интернет-агитаторов 9
Фестиваля дерунов в Коростене в этом году не будет 12
Рада сделала шаг к переходу на электронные трудовые книжки 21
«Кризисное состояние удалось пережить»: Тимошенко сообщила о своем самочувствии 20
В Украине упростят процедуру выхода из самоизоляции 20
Владелец компании-спонсора «Слуги народа» ввозит в Украину запрещенные грузы из Сирии близкой к Путину фирмы 97
В итальянском парламенте показали фильм о Маркиве 13
На напавшего на Стерненко составили админпротокол 29
ЕСПЧ отказался принимать срочные меры в защиту храмов ПЦУ в Крыму 25
Будут судить СБУшника, требовавшего взятку зерном 22
Разведка: Россия за неделю отправила на Донбасс шесть вагонов с боеприпасами 41

Министерство иностранных дел Украины в 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны напомнило, что от СССР акт капитуляции Японии подписал уроженец Уманьщины генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.

«2 сентября 1945 в 9:02 по токийскому времени на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе был подписан акт капитуляции. От СССР документ подписал уроженец Уманьщины генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. В 2007 году ему посмертно присвоили звание Героя Украины», - рассказали в МИД.

Кроме ого, украинцы были в рядах союзных войск во время Второй мировой войны.

«Около 7 млн  наших соотечественников и соотечественниц сделали свой героический вклад в победу. Украинцы воевали против нацизма и за родную землю, против мирового зла и за мирное небо, против тоталитаризма и за свои семьи», - отметили в МИД.

Потери среди украинского населения составили около 8 млн человек. У 30 тысяч украинских сел и городов были стерты с лица земли. Война не обошла ни одну украинскую семью.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939: в тот день войска нацистской Германии вторглись в Польшу, которой тогда принадлежала западная часть Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги