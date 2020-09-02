Министерство иностранных дел Украины в 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны напомнило, что от СССР акт капитуляции Японии подписал уроженец Уманьщины генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.

«2 сентября 1945 в 9:02 по токийскому времени на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе был подписан акт капитуляции. От СССР документ подписал уроженец Уманьщины генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. В 2007 году ему посмертно присвоили звание Героя Украины», - рассказали в МИД.

Кроме ого, украинцы были в рядах союзных войск во время Второй мировой войны.

«Около 7 млн наших соотечественников и соотечественниц сделали свой героический вклад в победу. Украинцы воевали против нацизма и за родную землю, против мирового зла и за мирное небо, против тоталитаризма и за свои семьи», - отметили в МИД.

Потери среди украинского населения составили около 8 млн человек. У 30 тысяч украинских сел и городов были стерты с лица земли. Война не обошла ни одну украинскую семью.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939: в тот день войска нацистской Германии вторглись в Польшу, которой тогда принадлежала западная часть Украины.