Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, болеющая коронавирусом, вышла из критического состояния. Об этом говорится в сообщении на странице Тимошенко в Facebook.

«Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже ... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни», – написала она.

«Именно сейчас, сегодня, я хочу поблагодарить всех, кто меня лечил, кто молился за мое здоровье, кто в первые минуты беды бросился на помощь, передавая лекарства, советы по лечению, спасительные предложения. Все это было вовремя, и все это помогло мне бороться с этой бедой», – подчеркнула нардеп.

Тимошенко поблагодарила всех, кто переживал ее здоровье и просил не сдаваться. «Иногда я думаю, что я многое в жизни проиграла ... Но сейчас я поняла, что это не так. Не так, потому что у меня есть самое ценное, что может быть у счастливого человека - это вы, мои родные, мои друзья, мои единомышленники и мои оппоненты, люди, которые близки мне по духу, с которыми я знакома всю жизнь, или с которыми я не знакома совсем, люди, которые по-настоящему неравнодушны мне и которым по-настоящему небезразлична моя судьба. Ради этого ощущения единства с вами стоит жить и бороться, потому что мы своей любовью делаем мир лучше. Спасибо и крепко вас обнимаю. Все будет хорошо», – написала она.

Напомним, 23 августа пресс-секретарь лидера «Батькивщины» Марина Сорока сообщила, что Тимошенко заразилась коронавирусом COVID-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии.