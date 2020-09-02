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В интернет сети запустили просветительский проект, который познакомит зрителя с интересными фактами о церковнославянском языке и его истории. 

Фото: скриншот видео YouTube-канала «Академия Фомы»

Как сообщает журнал «Фома», проект «Я люблю церковнославянский» представит зрителю 60 кратких видеороликов о древнем языке и славянской культуре.

«Мы расскажем о происхождении церковнославянских букв и рассмотрим интересные примеры их употребления, разберём известные выражения типа "тьма кромешная" и "хляби небесные", переведём каверзные церковнославянские слова, которые имеют в современном русском совсем иное значение, поговорим об известных молитвах и непростых словах, встречающихся в них», — написали создатели проекта.

По их словам, проект «Я люблю церковнославянский» предназначен для широкой аудитории. Он не только для тех, кто хочет читать церковные тексты и понимать то, о чём говорится на службе в храме. Он для всех, кто интересуется языками и языковой культурой.

На YouTube-канале «Академия "Фомы"»  уже доступны пять видеоуроков, дальнейшие выпуски цикла будут публиковать раз в неделю, по вторникам.
ForUm

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