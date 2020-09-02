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Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении частного нотариуса по факту пособничества в мошенническом завладении недвижимым имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что в октябре 2017 частный нотариус Киевского городского нотариального округа, действуя в интересах третьих лиц, на основании поддельных документов незаконно сменил руководителя частного общества на подставное лицо путем внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

В дальнейшем на основании поддельного акта приема-передачи один из объектов недвижимости площадью более 900 кв. м на ул. Московской в ​​Киеве, который принадлежал указанному обществу и находился под арестом, был незаконно передан в собственность другой компании. В тот же день при пособничестве частного нотариуса помещения были перепроданы.

Вследствие умышленных действий подозреваемого и его сообщников реальным владельцам указанного имущества причинен вред на сумму 8,4 млн гривен.

Сейчас обвинительный акт в отношении частного нотариуса направлено в суд для рассмотрения по существу.

Материалы в отношении организаторов указанной сделки и их участников выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором сейчас продолжается.
ForUm

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