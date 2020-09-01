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На Луганщине во время тушения пожара травяного настила вследствие детонации боеприпаса пострадал спасатель. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

«1 сентября в ходе тушения пожара травяного настила вблизи пгт Станица Луганская произошла детонация неустановленного ВНП, в результате чего получил ранения старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части», - говорится в сообщении.

Спасателя госпитализировали в больницу. Угрозы жизни нет.
ForUm

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