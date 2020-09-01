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Запорожская епархия Украинской Православной Церкви приглашает всех желающих принять участие в спортивном празднике, который посвящен Всеукраинскому Дню физкультуры и спорта.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, спортивный праздник состоится 12 сентября.

«В условиях современной жизни спорт может стать альтернативой физическому труду, который христианину просто необходим для его совершенствования. Утомленная плоть не так ко греху будет удобосклонна, а последующее физической активности хорошее самочувствие и здоровье христианин сможет употребить на добрые дела и помощь ближним», - говорится в сообщении на сайте епархии. 

В программе спортивных мероприятий – проведение бегового марафона и велопробега, который пройдет по улицам областного центра. Старт велопробегу и марафону будут даны в разное время — финиш участников произойдет одновременно, в Свято-Покровском архиерейском соборе (пр. Соборный 37).

Пробежка начинается от храма святых Петра и Февронии (ул. Почтовая, 139). Сборы всех желающих в 10.00 на территории храма, в 10:30 старт.

Велопробег состоится от храма святой княгини Ольги (пр. Соборный, 161-б). Сборы возле храма в 10.00, старт в 10.15.
ForUm

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