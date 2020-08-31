Согласно информации Венгерской полиции, с 01:00 (по киевскому времени) 1 сентября Венгрия вводит дополнительные ограничения въезда иностранных граждан, направленные на недопущение распространения коронавируса. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Пропускные операции будут осуществляться в пунктах пропуска «Захонь» (с украинской стороны «Чоп (Тиса)», «Берегшурань» (с украинской стороны «Лужанка), «Тисабеч» (с украинской стороны «Вилок»).

Подробнее о перечне ограничений можно узнать по ссылке: https://is.gd/63j0HX

В ГПСУ отметили, что рост пассажиро-транспортного потока и внедрение венгерской и румынской сторонами дополнительных контрольных процедур, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19 спровоцировали накопленик транспортных средств на границе.

По состоянию на 12:00 31 августа перед пунктом пропуска «Тиса» на оформление ожидают 70 легковых автомобилей и 30 микроавтобусов, перед пунктом пропуска «Лужанка» - 120 микроавтобусов и перед пунктом пропуска «Дьяково» - 200 микроавтобусов.