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30 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. Вместе с тем, около Марьинки нашими воинами отмечено несколько выстрелов из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, говорится в сводке ООС.  

Также на этом участке фронта, с помощью ручного противотанкового гранатомета враг совершил дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа «квардокоптер». Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие зафиксировали 2 враждебные нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Все эти провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.  

С начала текущих суток, 31 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не наблюдалось.
ForUm

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