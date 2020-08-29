Качество морской воды у побережья Одесской области по санитарно-микробиологическим показателям отвечает гигиеническим требованиям.

Об этом сообщает пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Для исследований на санитарно-микробиологические показатели отобрали 93 проб, на санитарно-химические показатели была исследована 31 проба морской воды. По этим параметрам все исследованные пробы соответствовали гигиеническим требованиям.

З метою проведення моніторингу за станом питної води в м.Одеса в період з 20.08.2020 по 27.08.2020р було ... Опубликовано ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" Пятница, 28 августа 2020 г.



«В зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) исследованы 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели, все соответствовали нормативным требованиям», — говорится в сообщении.

Месяц назад власти Одессы обнародовали список пляжей, на которых Госпотребслужба не рекомендует купаться, поскольку вода на них не соответствует санитарно-микробиологическим нормам. В списке было девять пляжей.