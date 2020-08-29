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В шведском городе Мальме начались беспорядки после акции с сожжением мусульманской священной книги Коран. В результате задержали около 20 человек.

Об этом сообщает телеканал SVT.

Беспорядки начались в пятницу вечером, 28 августа, участники акции поджигали салюты и петарды, бросались в полицию камнями и поджигали автомобильные шины с мусором.

Ближе к ночи ситуация обострилась. Силовики пытались подавить беспорядки. Это удалось сделать около 4:00 утра в субботу.

В результате столкновений были повреждены несколько полицейских машин и как минимум одна машина спасательной службы. В районах, где проходили столкновения, также сгорели несколько автомобилей, полиция пока не подтвердила, связаны ли эти инциденты с беспорядками.

Задержали около 20 человек.

Шведский уличный художник Дэн Пак ранее собирался провести в городе антиисламскую акцию, на которой планировалось сжечь Коран, завернутый в бекон. Власти запретили проводить акцию по соображениям безопасности. В результате ее все равно организовали члены датской правоэкстремистской партии “Жесткий курс”. Сожжение Корана они сняли на видео, которое распространили в социальных сетях, что и привело к беспорядкам.
ForUm

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