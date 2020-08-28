В Совете Европы положительно оценили усилия Украины в борьбе с отмыванием денег, полученных противоправным путем, включая противодействие финансированию терроризма.

Как передает Укринформ, об этом говорится в обнародованном в пятницу докладе органа Совета Европы по противодействию отмыванию денег MONEYVAL.

«MONEYVAL отмечает прогресс Украины в двух ключевых сферах: совершенствовании положений законодательства в борьбе с финансированием терроризма; наложение санкций на финансовые институты и другие структуры, которые не выполняют требования законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», - заявили в Совете Европы.

Готовя доклад, эксперты MONEYVAL проанализировали законодательные, регуляторные, институциональные меры, которые были реализованы в Украине с целью исправления имеющихся ранее недостатков.

Благодаря этим положительным шагам, MONEYVAL сейчас перевел Украину в высший международный рейтинг по этим двум критериям, в частности, со страны, «которая частично соответствует», в страну с «высоким уровнем соответствия».

В то же время, MONEYVAL не удовлетворил запрос Украины улучшить рейтинговые показатели по четырем другими сферами: финансовые санкции, связанные с терроризмом; финансовые санкции, связанные с нераспространением (отмывание денег) регуляторная база и контроль за профессиональной деятельностью, не связанной с финансами; ведение национальной статистики в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Кроме этого, в докладе отмечается, что на сегодняшний день Украина выполнила только 11 из 40 рекомендаций ФАТФ (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) относительно утверждения международных стандартов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.