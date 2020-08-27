ФСБ РФ заявила, что в Барнауле задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения Минобороны. Его подозревают в передаче сведений, составляющих гостайну, украинской разведке, передает Интерфакс.
На него завели уголовное дело о госизмене. Он арестован.
За госизмену предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, штраф до полумиллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, и ограничение свободы на срок до двух лет.
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