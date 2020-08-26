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Совет Национального банка на заседании 26 августа уволил Романа Борисенко с должности заместителя председателя Нацбанка с 28 августа 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

На этой должности он отвечал за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.

Борисенко подал главе НБУ Кириллу Шевченко соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию.   

Роман Борисенко начал работу в Национальном банке в августе 2014 года на должности директора Департамента персонала. С октября 2016 он был заместителем председателя Национального банка Украины. В сферу его управления входили вопросы финансов, операционной деятельности, управления персоналом и обеспечения деятельности НБУ.

Напомним, совет Национального банка на заседании 31 июля уволил Сергея Холода с должности заместителя председателя Нацбанка с 3 августа.
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