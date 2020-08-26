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Китай одобрил клинические испытания на людях вакцины от коронавируса, которая была произведена с использованием клеток насекомых.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на агентство Синьхуа.

Как сообщается, это будет первое в стране испытание на людях вакцины от COVID-19, изготовленной из клеток насекомых.

Ранее в журнале Nature были опубликованы результаты испытаний на животных, которые показали, что вакцина может вызывать иммунный ответ против инфекции SARS-CoV-2 у мышей, кроликов и нечеловеческих приматов уже через 7 или 14 дней после однократной инъекции без явных побочных эффектов.

 
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