Европейский Союз планирует включить в санкционный список в отношении Беларуси от 15 до 20 человек.

Как сообщает «Европейская правда», об этом стало известно корреспонденту Радио Свобода Рикарду Йозвяку из собственных источников.

«Чиновник, занимающий высокий пост в ЕС, рассказал, что под санкции Евросоюза попадут 15-20 человек из Беларуси», - написал журналист в Twitter.

Он добавил, что раньше слышал от источников о намерении ввести санкции в отношении «около дюжины» людей.

«В любом случае это небольшое число, но идея состоит в том, что оно может вырасти в ближайшие недели или месяц», - пояснил журналист.

Напомним, Европейский совет на уровне глав государств и правительств во время срочного заседания в формате видеоконференции не признал результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.

В Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о по меньшей мере пяти погибших во время протестов.