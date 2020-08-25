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Спад промышленного производства в Украине в июле 2020 года в годовом выражении – к июлю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 4,2% после падения на 5,6% в июне, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

С учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в июле в годовом выражении упало на 4,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в июле выросло на 3,9% без учета корректировки на эффект календарных дней и на 1,4% - с учетом корректировки.

В разрезе основных видов деятельности: в добывающей промышленности и разработке карьеров в июле этого года падение производства по сравнению с июлем 2019 года составило 0,7%, в перерабатывающей промышленности – 6,6%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошел рост на 0,6%.

В разрезе основных промышленных групп: годовое падение производства по товарам промежуточного потребления составило 5,6%, по инвестиционным товарам – 21,7%, по потребительским товарам длительного использования – 0,6%.

По потребительским товарам краткосрочного использования и энергии наблюдался рост производства – соответственно 1,1 и 0,5%.

 
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