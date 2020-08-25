Министерство обороны Беларуси приступает к третьему этапу комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил, предусматривается приведения отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности, сообщил Интерфакс-Запад.

«С 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как сообщалось, ВС Беларуси готовятся к проведению 28-31 августа масштабных тактических учений в Гродненской области, вблизи границы с Литвой.

«Цель проверки – оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск. Проверка завершится проведением тактического учения», - говорится в сообщении.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в последние дни неоднократно заявлял об угрозе внешнего вторжения со стороны стран, которые граничат с Беларусью на Западе. По его словам, это планируют в США.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно, - заявил он 21 августа. - Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались».

Он также объяснил, что вынужден был перебросить войска на западное направление, поскольку Запад решил «отсечь Гродно».

Он также отметил, что предупредил об угрозе президента России Владимира Путина и что существует «договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства», по которому Россия может помочь Беларуси в случае угрозы извне.

15 августа Лукашенко сказал, что поручил перебросить десантников в Гродно, поскольку его беспокоит происходящее у западных границ страны.

С 17 по 20 августа в Гродненской области близ БелАЭС прошли учения ракетных войск и артиллерии.

19 августа президент поручил военным следить за передвижениями войск НАТО в Польше и Литве.

21 августа Минобороны сообщило о готовящихся тактических учениях на западе Беларуси, а также отметило, что глава ведомства Хренин пообещал, что никому не отдаст родную землю.

22 августа Лукашенко приказал министру обороны Виктору Хренину реагировать без предупреждения в случае нарушения госграницы с западной стороны.

«Так. Без предупреждения. Тут нечего...Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения», - заявил Лукашенко в ходе инспекции группировки войск на гродненском направлении после оперативного доклада министра обороны.

Позднее Хренин на совещании с участием президента заявил, что «деструктивные силы могут осуществить захват власти путем провоцирования массовых беспорядков, в том числе с применением оружия».