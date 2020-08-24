Президент Венгрии Янош Адер в официальном приветствии Украины с Днем независимости отметил, что добрососедским отношениям и тесному сотрудничеству между странами «нет альтернатив».

Как пишет «Европейская правда», поздравление от Яноша Адера опубликовал Офис президента Украины.

Президент Венгрии напоминает, что страна одной из первых признала украинскую независимость и сейчас продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Убежден, что добрососедские отношения и тесное сотрудничество между Венгрией и Украиной не имеют альтернативы. С радостью констатирую, что в этом году наконец состоялось сближение в наших отношениях.

Перед нами еще много задач, но уверен, что путем взаимного уважения и добрых намерений мы сможем найти решение в еще открытых вопросах», - отмечает Янош Адер.