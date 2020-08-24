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За минувшие сутки, 23 августа, вооруженные формирования РФ совершили 3 обстрела украинских позиций на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

В то же время вблизи Авдеевки зафиксирована огневая активность вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а у Зайцево - отмечено несколько выстрелов из стрелкового оружия. В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли. Также, за минувшие сутки, выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку Марьинки по направлению временно оккупированного населенного пункта Александровка.

В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 3 вражеских нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

С начала текущих суток, 24 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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