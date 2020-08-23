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В субботу вечером, 22 августа, в центре Одессы произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе машины патрульной полиции.

Об этом сообщает Думская.

Согласно имеющейся информации, полицейские двигались с включенными проблесковыми маячками по улице Канатной и на пересечении с Успенской столкнулись с Renault Megane, водитель которого не уступил им дорогу.

После этого патрульные потеряли управление и столкнулись с еще двумя машинами.

О пострадавших в результате аварии не сообщается. В полиции происшествие пока не комментировали.
ForUm

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