В субботу вечером, 22 августа, в центре Одессы произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе машины патрульной полиции.

Об этом сообщает Думская.

Согласно имеющейся информации, полицейские двигались с включенными проблесковыми маячками по улице Канатной и на пересечении с Успенской столкнулись с Renault Megane, водитель которого не уступил им дорогу.

После этого патрульные потеряли управление и столкнулись с еще двумя машинами.

О пострадавших в результате аварии не сообщается. В полиции происшествие пока не комментировали.