также в разделеРелигия
Митрополит Антоний объяснил, что значит «быть образцом в слове, в жизни, в любви» 2
Управделами УПЦ встретился с митрополитом Антиохийской Церкви 18
В УПЦ рассказали, как правильно определить меру поста 30
В Беларуси опасаются, что Константинополь готовит церковный раскол в стране 10
Верующие Запорожской епархии УПЦ передали продукты для переселенцев Святогорской лавры 9
В столице Сербии начали установку 23-метрового памятника святому покровителю страны 11
Известный хирург Ростислав Валихновский стал священником УПЦ 57
На Закарпатье верующие УПЦ передали освященные плоды в дом престарелых и нуждающимся 9
На Винничине начался Браиловский крестный ход в Почаев 68
Запорожский митрополит УПЦ рассказал об истинных целях движения ЛГБТ 38
Одесская епархия УПЦ организовала флешмоб в поддержку Максима Ткачука 55
В УПЦ рассказали, как стать «духовным альпинистом» 14
В УПЦ рассказали, для чего на самом деле нужно освящать плоды 12
Епископ УПЦ рассказал о двух аспектах, которые помогут измениться и изменить мир 10
На Буковине община УПЦ строит новый храм, вместо захваченного ПЦУ 34
В Черкасской епархии встретили нового архиерея УПЦ 20
Митрополит Антоний объяснил, в чем духовный смысл Преображения Господня 52
Православные сегодня празднуют Преображение Господне 12

Главы Церквей и религиозных организаций готовы помочь правительству в распространении информации среди населения о способах профилактики COVID-19, особенно во время учебного процесса в школах.

Фото: Институт религиозной свободы

Данной проблематике была посвящена рабочая встреча Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с Премьер-министром Украины Денисом  Шмыгалем и другими членами правительства, сообщает Институт религиозной свободы.

По словам Дениса Шмыгаля, в настоящее время «просветительские мероприятия смогут помочь замедлить распространение COVID-19 и избежать риска перегрузки системы здравоохранения больными, чтобы каждый мог получить необходимую медицинскую помощь. В этой сфере правительство рассчитывает на помощь Церквей и религиозных организаций».

Представители ВСЦиРО предложили разработку и внедрение комплекса просветительских мероприятий, направленных на остановку распространения COVID-19 в Украине, а также призвали МОЗ «воздержаться от обобщенных публичных обвинений в якобы общем несоблюдении религиозным сообществом противоэпидемических мероприятий».

В частности, глава УГКЦ Святослав отметил, что «украинские Церкви могут стать двигателем формирования безопасной культуры взаимоотношений между людьми - и не только во время богослужений, а в повседневной жизни, особенно в учебном процессе».

Представителями Церквей были озвучены предложения по оптимальному пути возобновления учебного процесса с соблюдением новой культуры поведения в общественных местах – использование антисептиков, гигиена рук, соблюдение дистанции между учениками, сокращение продолжительности уроков и введение нескольких смен.

Юридический советник Главного раввина Киева и Украины Геннадий Билорицкий предложил предоставить право учебным заведениям, в том числе школам, самостоятельно определять объем и уровень необходимых карантинных мероприятий, ведь на местах лучше понятна ситуация с заболеваемостью.

Кроме того, участники встречи обратили внимание на сложности с растаможиванием гуманитарных грузов, которые получают религиозные организации для обеспечения продуктами и предметами первой необходимости нуждающихся людей и семей в сложных жизненных обстоятельствах.

Встреча завершилась итоговыми комментариями профильных чиновников, которые озвучили направления дальнейшего сотрудничества правительственных структур с Церквями и религиозными организациями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3280 грн.
16
Теги