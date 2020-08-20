Начальник медицинской части больницы скорой помощи № 1 Омска Анатолий Калиниченко на встрече с журналистами осторожно заявил, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального удалось стабилизировать, сообщает Znak.com.

«Я позволю себе некоторое острожное высказывание (учитывая неясность полную с диагнозом), сейчас уже хорошая... аккуратненький диагностический признак на текущее время», —заявил врач. Он не уточнил, дышит ли Навальный самостоятельно и вышел ли он из комы.

Также Калиниченко заявил, что планов по переводу Навального в другое лечебное учреждение пока нет. Ранее терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин, который занимается здоровьем Навального с 2013 года, высказал мнение, что политика нужно перевезти в одну из заграничных клиник, чтобы провести токсикологические исследования.

«Проведено большое количество анализов, как рутинных, так и узкоспециализированных. Исходя из полученных нами результатов, проведено несколько телемедицинских консультаций с ведущими экспертами страны. Все они считают, что все мероприятия по оказанию помощи пациенту были проведены правильно и в полном объему. Сейчас лечение продолжается в адекватном режиме, продолжаются интенсивная терапия и мониторинг. Никакая внешняя помощь, иная, нам не требуется», — заявил медик.

Напомним, Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

Оппозиционера госпитализировали с признаками отравления.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что политик находится в коме.