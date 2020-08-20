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Глава МИД Польши Яцек Чапутович в четверг утром подал заявление об отставке. Как пишет «Европейская правда», об этом польскому агентству PAP сообщили в пресс-службе МИД Польши.

«Министр ранее заявлял, что после президентских выборов хорошее время для смены главы польской дипломатии, и выразил уверенность, что его преемник продолжит нынешнюю линию и будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Польши на международной арене», - отметили в польском МИД.

Чапутович заявлял в июле, что может уйти с поста, когда правящая партия «Право и справедливость» планировала кадровые изменения в правительстве.

Отставка министра иностранных дел Польши состоялась через два дня после того, как пост покинул министр здравоохранения.

Яцек Чапутович стал министром иностранных дел в январе 2018 года в первом правительстве Матеуша Моравецкого. В ноябре прошлого года он снова занял эту должность во втором кабинете Моравецкого.
ForUm

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