Известный украинский хирург, заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук диакон Ростислав Валихновский стал священником Украинской Православной Церкви.
Фото: Фейсбук/ Лікар Валіхновський
Как сообщает Центр информации УПЦ, иерейскую хиротонию над выпускником КДС, диаконом Ростиславом совершил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
«Праздник Преображения Господня. Милостью Божией и молитвами старца и владыки нашего Блаженнейшего Онуфрия сподобился хиротонии в сан священнический иерея. Слава Богу Святому и Пресвятой Богородице!» – написал Валихновский на своей странице в Фейсбук.
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