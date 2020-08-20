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Известный украинский хирург, заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук диакон Ростислав Валихновский стал священником Украинской Православной Церкви.

Фото: Фейсбук/ Лікар Валіхновський

Как сообщает Центр информации УПЦ, иерейскую хиротонию над выпускником КДС, диаконом Ростиславом совершил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Праздник Преображения Господня. Милостью Божией и молитвами старца и владыки нашего Блаженнейшего Онуфрия сподобился хиротонии в сан священнический иерея. Слава Богу Святому и Пресвятой Богородице!» – написал Валихновский на своей странице в Фейсбук.
ForUm

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