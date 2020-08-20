Египет с 1 сентября будет требовать от туристов, прибывающих в страну, отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Читайте также Египет изменил правила въезда: за пределы курортов без ПЦР-теста не выехать Об этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули, передает УНИАН.

Сообщается, что данное решение было принято из-за роста числа случаев инфицирования в некоторых странах. «Мы стремимся обеспечить здоровье тех, кто приезжает в страну, и египетских граждан, поэтому мы согласились с тем, что любой турист, прибывший в страну, должен пройти тестирование», – сказал Мадбули.

Египет закрыл свое воздушное пространство в марте, но с 1 июля постепенно возобновил регулярные международные полеты.



