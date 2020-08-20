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За минувшие сутки, 19 августа, на Донбассе вооруженные формирования РФ трижды обстреляли украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

В то же время вблизи Луганского и дважды у Попасной зафиксирована огневая активность вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия. Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли.

В общем за прошедшие сутки украинские военнослужащие задокументировали 3 вражеских нарушения режима прекращения огня.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

С начала текущих суток, 20 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.
ForUm

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