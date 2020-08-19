Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность сохранения Запорожского госпиталя ветеранов войны и поручил Фонду госимущества совместно с Кабинетом Министров решить вопрос передачи корпусов, которыми пользуется учреждение, в собственность ОГА. Об этом шла речь во время посещения главой государства госпиталя в пределах его рабочей поездки в Запорожскую область. Вопрос подняли председатель ОГА Виталий Боговин и местные ветераны.

«Этот вопрос мы решим - сейчас говорили с Фондом госимущества. Мы все это решим в течение нескольких недель», - заявил президент, подчеркнув, что ветераны должны получать качественную медпомощь.

Зеленский позвонил председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко и поручил проработать этот вопрос совместно с Кабинетом Министров в кратчайшие сроки, чтобы госпиталь мог полноценно функционировать и предоставлять услуги ветеранам.

Глава государства констатировал, что подобных проблем в Украине много. Для их решения и был создан Совет ветеранов при Офисе Президента. Он предложил председателю ОГА проработать вопрос не только сохранения, но и модернизации и развития медучреждения.

Ветераны, с которыми общался Зеленский, также подчеркнули необходимость решения этого вопроса и важности госпиталя для них.

«Наши ребята в свое время защищали государство и снова встанут на ее защиту, когда это потребуется. Но вопрос сохранения их здоровья и реабилитации, которую они должны проходить, - для этого нужно действительно специализированное учреждение. Поэтому вопрос сохранения этого заведения для нас очень важен», - сказал один из участников встречи.

Также обсуждалось создание на базе госпиталя центра психологической поддержки и реабилитации участников боевых действий, поддержка инициатив, способствующих появлению рабочих мест для ветеранов.

Директор госпиталя Татьяна Ярмощук также ознакомила Зеленского с деятельностью учреждения. В частности, с работой кабинетов функциональной диагностики, реабилитации, психологической поддержки. Также было продемонстрировано палаты интенсивной терапии, условия проживания. Она рассказала, что ежегодно в госпитале помощь получают более 2 тыс. ветеранов боевых действий.