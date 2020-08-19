В среду утром бойцы ОМОН разогнали у проходной митинг в поддержку забастовки работников Минского тракторного завода, сообщает TUT.BY.

Во вторник в телеграмм-каналах людей призывали прийти к МТЗ и поддержать рабочих. Сами же работники МТЗ, которые во вторник написали заявления на отпуск за свой счет, не смогли попасть на территорию завода. У них заблокированы разрешения.

Заявления за свой счет во вторник написали около 500 человек. На предприятии уточняют, что 167 человек написали заявления по семейно-бытовым обстоятельствам, еще 5 - для проведения забастовок.

У МТЗ также были работники Минского моторного завода, которые пришли поддержать коллег, и другие неравнодушные люди. Сейчас у проходной находится ОМОН. В МВД позднее сообщили, что «милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия».

Напомним, 14 августа производственная деятельность части цехов на Минском тракторном заводе (МТЗ) была остановлена из-за акций протеста, которые проводят работники предприятия.